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Главная Киев В результате атаки РФ на Киевщину погибли три человека, в том числе ребенок

В результате атаки РФ на Киевщину погибли три человека, в том числе ребенок

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 10:49
В результате атаки РФ в селе Пуховка погибли три человека, в том числе ребенок
Пожар после российского обстрела села Пуховка. Фото: ГСЧС Киевской области

В субботу, 8 августа, российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Киевской области. Под массированной атакой беспилотников оказался Броварской район Киевской области. В результате попадания в частный дом погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, а еще трое членов семьи и их сосед получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Удар по жилому дому в Пуховке

Вражеский дрон полностью разрушил обычный частный дом в селе Пуховка.

В результате атаки РФ в селе Пуховка погибли три человека, в том числе ребенок - фото 1
Разрушенный дом после обстрела села Пуховка. Фото: ГСЧС Киевской области

"Сегодня ночью ударами дронов Россия убила троих человек в Пуховке Киевской области: дедушку, бабушку и их внука. Мальчику было всего три года. Еще четверо госпитализированы: родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел на помощь семье и был ранен во время повторного удара", — заявил Владимир Зеленский.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей с тяжелыми термическими ожогами тела и многочисленными осколочными ранениями.

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Параллельно под воздушными ударами различного типа вооружения находились также Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области.

Задержка оборонной помощи

Главной причиной масштабных разрушений является острый дефицит современных перехватчиков западного производства в системе противовоздушной обороны.

В результате атаки РФ в селе Пуховка погибли три человека, в том числе ребенок - фото 2
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киева

"Антибаллистика, ракеты-перехватчики для Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и наших F-16 — все это работает и помогает защищать жизни, когда оно здесь, в Украине, а не где-то на складах, за тысячи километров от российских ударов, направленных против жизни", — заявил Зеленский.

Он выразил благодарность тем государствам, которые демонстрируют решимость и продолжают предоставлять новые пакеты средств ПВО для спасения людей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после очередной российской атаки Украина активизировала переговоры о скорейшей поставке ракет-перехватчиков для систем ПВО. Зеленский обсудил этот вопрос с министром обороны Великобритании Весом Стритингом, генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отказал Украине в передаче ракет для систем Patriot. Он заявил, что Америке тоже нужны эти ракеты, а Байден передал Украине очень много вооружения.

 

Владимир Зеленский Киев обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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