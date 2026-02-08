Взрывы в Киеве вечером 8 февраля — какая опасность

В Киеве прогремели мощные взрывы — чем атаковала Россия
Взрывы в Киеве прогремели вечером, 8 февраля. В столице работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Киеве 8 февраля
Мощные взрывы в городе прогремели около 17:28.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что город атаковали баллистикой.
"Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — отмечал он.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области. Кроме того, сообщалось о скоростных целях в направлении Киевской области.
Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, 8 февраля российские оккупанты атаковали жилой квартал Краматорска. В результате обстрела погибла женщина.
А в ночь на 8 февраля захватчики обстреляли железную дорогу в Черниговской области.
Читайте Новини.LIVE!