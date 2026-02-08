Видео
Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы — чем атаковала Россия

В Киеве прогремели мощные взрывы — чем атаковала Россия

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:31
Взрывы в Киеве вечером 8 февраля — какая опасность
Срочная новость

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 8 февраля. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 8 февраля

Мощные взрывы в городе прогремели около 17:28.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что город атаковали баллистикой.

"Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — отмечал он.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области. Кроме того, сообщалось о скоростных целях в направлении Киевской области.

null
Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 8 лютого
Карта воздушных тревог по состоянию на 8 февраля 17:30. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 8 февраля российские оккупанты атаковали жилой квартал Краматорска. В результате обстрела погибла женщина.

А в ночь на 8 февраля захватчики обстреляли железную дорогу в Черниговской области.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
