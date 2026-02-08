Відео
Відео

У Києві пролунали потужні вибухи — чим атакувала Росія

Дата публікації: 8 лютого 2026 17:31
Вибухи в Києві ввечері 8 лютого — яка небезпека
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 8 лютого. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Вибухи в Києві 8 лютого

Потужні вибухи у місті пролунали близько 17:28. 

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що місто атакували балістикою. 

"Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — зазначав він.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області. Крім того, повідомлялося про швидкісні цілі у напрямку Київщини.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 8 лютого
Карта повітряних тривог станом на 8 лютого 17:30. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 8 лютого російські окупанти атакували житловий квартал Краматорську. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

А у ніч проти 8 лютого загарбники обстріляли залізницю в Чернігівській області.

Київ війна вибух обстріли повітряна тривога балістичні ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
