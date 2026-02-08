Вибухи в Києві ввечері 8 лютого — яка небезпека

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 8 лютого. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Вибухи в Києві 8 лютого

Потужні вибухи у місті пролунали близько 17:28.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що місто атакували балістикою.

"Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — зазначав він.

Допис Кличка. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області. Крім того, повідомлялося про швидкісні цілі у напрямку Київщини.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 8 лютого 17:30. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 8 лютого російські окупанти атакували житловий квартал Краматорську. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

А у ніч проти 8 лютого загарбники обстріляли залізницю в Чернігівській області.