Вибухи в Києві ввечері 8 лютого — яка небезпека

У Києві пролунали потужні вибухи — чим атакувала Росія
Вибухи у Києві пролунали ввечері, 8 лютого. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи в Києві 8 лютого
Потужні вибухи у місті пролунали близько 17:28.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що місто атакували балістикою.
"Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — зазначав він.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області. Крім того, повідомлялося про швидкісні цілі у напрямку Київщини.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 8 лютого російські окупанти атакували житловий квартал Краматорську. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
А у ніч проти 8 лютого загарбники обстріляли залізницю в Чернігівській області.
