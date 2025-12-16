Взрывы в Киеве 16 декабря — в воздушном пространстве зафиксированы дроны

В Киеве прогремели мощные взрывы — первые детали
Взрывы в Киеве прогремели вечером, 16 декабря. В столице работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 16 декабря
"Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — подчеркнул Кличко.
Кроме того, взрывы слышны и в Киевской области. В ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским целям.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о российских дронах в воздушном пространстве Киевской области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 16 декабря российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены три многоэтажки.
Также ночью захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области. После атаки произошел масштабный пожар.
