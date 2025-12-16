Взрывы в Киеве 16 декабря — в воздушном пространстве зафиксированы дроны

Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 16 декабря. В столице работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 16 декабря

"Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — подчеркнул Кличко.

Пост Кличко.

Кроме того, взрывы слышны и в Киевской области. В ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским целям.

Пост Киевской ОВА.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о российских дронах в воздушном пространстве Киевской области.

Пост Воздушных сил ВСУ.

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:58.

Напомним, в ночь на 16 декабря российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены три многоэтажки.

Также ночью захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области. После атаки произошел масштабный пожар.