Україна
В Киеве прогремели мощные взрывы — первые детали

В Киеве прогремели мощные взрывы — первые детали

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 22:56
Взрывы в Киеве 16 декабря — в воздушном пространстве зафиксированы дроны
Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 16 декабря. В столице работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 16 декабря

"Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — подчеркнул Кличко.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот

Кроме того, взрывы слышны и в Киевской области. В ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским целям.

null
Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о российских дронах в воздушном пространстве Киевской области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 16 грудня
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:58. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 16 декабря российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены три многоэтажки.

Также ночью захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области. После атаки произошел масштабный пожар.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
