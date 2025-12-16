Вибухи в Києві 16 грудня — у повітряному просторі зафіксовано дрони

Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 16 грудня. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 16 грудня

"Вибухи у столиці. На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — наголосив Кличко.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Крім того, вибухи чутно й на Київщині. В ОВА повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про російські дрони у повітряному просторі Київщини.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 22:58. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки.

Також вночі загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Одеської області. Після атаки сталася масштабна пожежа.