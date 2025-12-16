Відео
Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи — перші деталі

У Києві пролунали потужні вибухи — перші деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 22:56
Вибухи в Києві 16 грудня — у повітряному просторі зафіксовано дрони
Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 16 грудня. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Вибухи в Києві 16 грудня

"Вибухи у столиці. На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — наголосив Кличко.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

Крім того, вибухи чутно й на Київщині. В ОВА повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

null
Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про російські дрони у повітряному просторі Київщини.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 16 грудня
Карта повітряних тривог станом на 22:58. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки.

Також вночі загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Одеської області. Після атаки сталася масштабна пожежа.

Віталій Кличко Київ війна вибух обстріли ППО
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
