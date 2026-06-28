В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ нанесла удар баллистическими ракетами

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Вечером 28 июня россияне нанесли удары с помощью КАБ по Сумам и Сумской области. Враг поразил территории со складами, а также нанёс ущерб жилому сектору.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 28 июня

Примерно в 01:53 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического оружия с севера, после чего в направлении Киева были зафиксированы пуски ракет.

Уже в 01:57 в столице раздалась серия очень громких взрывов, и через несколько минут серия взрывов повторилась.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram написал, что в столице работают силы ПВО. Он призвал людей находиться в укрытиях.

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