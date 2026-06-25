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Главная Киев В Киеве в результате российского удара пострадали люди

В Киеве в результате российского удара пострадали люди

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Дата публикации 25 июня 2026 23:31
В результате обстрела Киева вечером 25 июня 2026 года пострадали два человека
Спасатель на месте пожара в Киеве после обстрела вечером 25 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

Вечером в четверг, 25 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Осколки ракеты упали на открытой местности. В другом месте загорелся склад. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

В результате вечернего обстрела Киева 25 июня 2026 года пострадали два человека
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Последствия обстрела Киева вечером 25 июня

По состоянию на 23:23 известно о двух потерпевших. Обоим медики оказали помощь на месте.

В ГСЧС Украины сообщили, что по состоянию на 23:26 возгорание в складских зданиях еще не потушили. На месте работают пожарные.

Спасатели вечером 25 июня 2026 года тушат пожар на складах в Киеве после ракетной атаки
Скриншот сообщения ГСЧС Украины

По адресу, где обломки упали на открытую территорию, обошлось без последствий.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что вечером 25 июня в столице прогремели взрывы. Город оказался под ракетной атакой. Обломки упали в Дарницком районе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что 23 июня в Успенском соборе, который пострадал в результате российского удара 15 июня, завершили аварийно-восстановительные работы. Спасатели работали на объекте более недели. На данный момент поврежденную крышу полностью законсервировали.

обстрелы ракетный удар пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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