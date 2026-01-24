Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы - в чем причина

В Киеве прогремели мощные взрывы - в чем причина

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 01:39
Взрывы в Киеве 24 января из-за баллистики
Срочная новость

Громкие взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 января. Россияне ударили по столице баллистикой.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Реклама
Читайте также:

Мощные взрывы в Киеве в ночь на 24 января

По данным военных, по состоянию на 01:26 для Украины будет угроза применения баллистики с северо-восточного направления. Сразу после этого был зафиксирован вылет баллистических ракет в направлении Киева.

Уже в 01:30 в столице прозвучало более 5 взрывов из-за вражеских ракет. Параллельно мониторинговые каналы писали, что начался второй залп баллистики по столице, после чего информацию о ракетах на Киев снова подтвердили военные.

Параллельно начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил атаку.

"Киев под атакой вражеских БпЛА. Существует также угроза применения баллистического вооружения. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал он.

Новость дополняется...

Киев взрыв война в Украине Россия балистическая атака баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации