Взрывы в Киеве 24 января из-за баллистики

Срочная новость

Громкие взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 января. Россияне ударили по столице баллистикой.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Реклама

Читайте также:

Мощные взрывы в Киеве в ночь на 24 января

По данным военных, по состоянию на 01:26 для Украины будет угроза применения баллистики с северо-восточного направления. Сразу после этого был зафиксирован вылет баллистических ракет в направлении Киева.

Уже в 01:30 в столице прозвучало более 5 взрывов из-за вражеских ракет. Параллельно мониторинговые каналы писали, что начался второй залп баллистики по столице, после чего информацию о ракетах на Киев снова подтвердили военные.

Параллельно начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил атаку.

"Киев под атакой вражеских БпЛА. Существует также угроза применения баллистического вооружения. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал он.

Новость дополняется...