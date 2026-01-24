Вибухи у Києві 24 січня через балістику

Термінова новина

Гучні вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Росіяни вдарили по столиці балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Потужні вибухи у Києві в ніч проти 24 січня

За даними військових, станом на 01:26 для України буде загроза застосування балістики з північно-східного напрямку. Одразу після цього було зафіксовано виліт балістичних ракет в напрямку Києва.

Вже о 01:30 в столиці пролунало понад 5 вибухів через ворожі ракети. Паралельно моніторингові канали писали, що почався другий залп балістики по столиці, після чого інформацію про ракети на Київ знову підтвердили військові.

Паралельно начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив атаку.

"Київ під атакою ворожих БпЛА. Існує також загроза застосування балістичного озброєння. Залишайтеся в укриттях до відбою", - написав він.

