Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи — в чому причина

У Києві пролунали потужні вибухи — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 01:39
Вибухи у Києві 24 січня через балістику
Термінова новина

Гучні вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Росіяни вдарили по столиці балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Реклама
Читайте також:

Потужні вибухи у Києві в ніч проти 24 січня

За даними військових, станом на 01:26 для України буде загроза застосування балістики з північно-східного напрямку. Одразу після цього було зафіксовано виліт балістичних ракет в напрямку Києва.

Вже о 01:30 в столиці пролунало понад 5 вибухів через ворожі ракети. Паралельно моніторингові канали писали, що почався другий залп балістики по столиці, після чого інформацію про ракети на Київ знову підтвердили військові.

Паралельно начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив атаку.

"Київ під атакою ворожих БпЛА. Існує також загроза застосування балістичного озброєння. Залишайтеся в укриттях до відбою", - написав він.

Новина доповнюється...

Київ вибух війна в Україні Росія балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації