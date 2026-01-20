Взрывы в Киеве 20 января

Срочная новость

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 20 января. Это произошло на фоне атаки дронов на столицу.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 20 января

По данным корреспондента, взрывы в столице были слышны примерно в 01:48. Через несколько минут была слышна еще серия взрывов.

Перед этим в Киеве объявили воздушную тревогу. По информации Воздушных сил ВСУ, сигнал связан с угрозой применения ударных дронов.

