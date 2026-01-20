Вибухи у Києві 20 січня

У Києві пролунали вибухи
Дата публікації: 20 січня 2026 01:55
Термінова новина
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Це сталося на тлі атаки дронів на столицю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.
За даними кореспондента, вибухи в столиці було чути приблизно о 01:48. Через кілька хвилин було чути ще серію вибухів.
Перед цим у Києві оголосили повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, сигнал пов'язаний із загрозою застосування ударних дронів.
Новина доповнюється...
