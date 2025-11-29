Взрывы в Киеве 29 ноября из-за дронов

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 29 ноября. Россияне пытаются атаковать столицу дронами, в городе слышно ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и собственного корреспондента.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 29 ноября

Примерно в 00:24 в Киеве прогремела серия взрывов. В этот момент в городе было слышно пролет дронов и работу противовоздушной обороны.

Перед этим об угрозе предупреждали в КГГА.

"Воздушная атака продолжается. Опасность остается высокой. На подступах к Киеву фиксируются вражеские ударные БпЛА. Оставайтесь в укрытиях", — говорилось в сообщении.

Кроме того, судя по мониторинговым каналам, этой ночью не исключена массированная атака РФ по Украине. Мониторинговые каналы предупреждали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщик Ту-95МС, а также готовы к взлету МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Однако добавим, что в Воздушных силах ВСУ информации о самолетах пока не подтверждали.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что несколько часов назад, вечером 28 ноября, звуки взрывов были слышны в Днепре. Они прозвучали на фоне атаки дронов.

Также мы писали, что мощные взрывы были слышны в Харькове. На город тоже летел по меньшей мере один дрон, а также фиксировались пуски авиабомб на область.