Головна Київ У Києві пролунали вибухи — що відомо

У Києві пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 00:33
Вибухи у Києві 29 листопада через дрони
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 листопада. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами, у місті чути ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та власного кореспондента.

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 29 листопада

Приблизно о 00:24 у Києві пролунала серія вибухів. В цей момент у місті було чути проліт дронів та роботу протиповітряної оборони.

Перед цим про загрозу попереджали у КМВА.

"Повітряна атака триває. Небезпека залишається високою. На підступах до Києва фіксуються ворожі ударні БпЛА. Залишайтеся в укриттях", — йшлося у повідомленні.

Окрім того, судячи з моніторингових каналів, цієї ночі не виключено масовану атаку РФ по Україні. Моніторингові канали попереджали, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС, а також готові до зльоту МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Проте додамо, що у Повітряних силах ЗСУ інформації про літаки поки що не підтверджували.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:33 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росіяни атакують Київ 29 листопада - у місті вибухи
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що кілька годин тому, ввечері 28 листопада, звуки вибухів було чутно у Дніпрі. Вони пролунали на тлі атаки дронів.

Також ми писали, що потужні вибухи було чути у Харкові. На місто теж летів щонайменше один дрон, а також фіксувалися пуски авіабомб на область.

Київ вибух ППО дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
