Вибухи у Києві 29 листопада через дрони

У Києві пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 листопада. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами, у місті чути ППО.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 29 листопада
Приблизно о 00:24 у Києві пролунала серія вибухів. В цей момент у місті було чути проліт дронів та роботу протиповітряної оборони.
Перед цим про загрозу попереджали у КМВА.
"Повітряна атака триває. Небезпека залишається високою. На підступах до Києва фіксуються ворожі ударні БпЛА. Залишайтеся в укриттях", — йшлося у повідомленні.
Окрім того, судячи з моніторингових каналів, цієї ночі не виключено масовану атаку РФ по Україні. Моніторингові канали попереджали, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС, а також готові до зльоту МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Проте додамо, що у Повітряних силах ЗСУ інформації про літаки поки що не підтверджували.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:33 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому, ввечері 28 листопада, звуки вибухів було чутно у Дніпрі. Вони пролунали на тлі атаки дронів.
Також ми писали, що потужні вибухи було чути у Харкові. На місто теж летів щонайменше один дрон, а також фіксувалися пуски авіабомб на область.
