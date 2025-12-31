Ночные взрывы в Киеве 31 декабря 2025 года — подробности дроновой атаки

Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Ночью в среду, 31 декабря, в Киеве прогремели взрывы. В столице Украины продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о ночных взрывах в Киеве 31 декабря

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:21. В 01:22 Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали БпЛА курсом на столицу.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 31 декабря

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:22 31 декабря

По состоянию на 01:22 воздушная тревога, кроме Киева, продолжалась в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Также красными на карте воздушных тревог были части Харьковщины, Днепропетровщины и Одесской области.

Напомним, ночью 31 декабря россияне атаковали БпЛА Белую Церковь в Киевской области. Есть попадание в многоэтажку.

Также мы сообщали, что в ночь на 31 декабря под ударами дронов оказалась Одесса. Часть города осталась без света, воды и отопления.