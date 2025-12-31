Видео
Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 01:34
Ночные взрывы в Киеве 31 декабря 2025 года — подробности дроновой атаки
Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Ночью в среду, 31 декабря, в Киеве прогремели взрывы. В столице Украины продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Атака БпЛА на Киев ночью 31 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о ночных взрывах в Киеве 31 декабря

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:21. В 01:22 Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали БпЛА курсом на столицу.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 31 декабря

Воздушная тревога ночью 31 декабря 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:22 31 декабря

По состоянию на 01:22 воздушная тревога, кроме Киева, продолжалась в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Также красными на карте воздушных тревог были части Харьковщины, Днепропетровщины и Одесской области.

Напомним, ночью 31 декабря россияне атаковали БпЛА Белую Церковь в Киевской области. Есть попадание в многоэтажку.

Также мы сообщали, что в ночь на 31 декабря под ударами дронов оказалась Одесса. Часть города осталась без света, воды и отопления.

Киев беспилотники обстрелы война в Украине атака
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
