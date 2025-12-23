Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — что произошло

В Киеве прогремели взрывы — что произошло

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 06:32
Взрывы в Киеве 23 декабря из-за дронов
Группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 23 декабря. Россияне пытаются атаковать город дронами, работает ПВО

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве 23 декабря утром

"В Киеве работает ПВО. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!", — говорится в сообщении в 06:26.

Реклама

Перед этим Воздушные силы ВСУ писали, что в направлении столицы летят дроны. В то же время мэр Киева Виталий Кличко тоже подтверждает информацию о работе противовоздушной обороны в городе.

Отдельно отметим, в области на фоне фиксации беспилотников тоже работала ПВО. Это было меньше чем полчаса назад.

Реклама

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — рассказали в Киевской ОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:32 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Реклама
В Киеве прогремели взрывы — что произошло - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что сегодня под утро в Ровно тоже прогремели взрывы. В направлении города летели беспилотники.

Также мы писали, что враг массированно ударил дронами по северу Сумской области, что вызвало перебои со светом.

Киев взрыв обстрелы ПВО дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации