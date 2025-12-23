Взрывы в Киеве 23 декабря из-за дронов

Группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 23 декабря. Россияне пытаются атаковать город дронами, работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Звуки взрывов в Киеве 23 декабря утром

"В Киеве работает ПВО. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!", — говорится в сообщении в 06:26.

Перед этим Воздушные силы ВСУ писали, что в направлении столицы летят дроны. В то же время мэр Киева Виталий Кличко тоже подтверждает информацию о работе противовоздушной обороны в городе.

Отдельно отметим, в области на фоне фиксации беспилотников тоже работала ПВО. Это было меньше чем полчаса назад.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — рассказали в Киевской ОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:32 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что сегодня под утро в Ровно тоже прогремели взрывы. В направлении города летели беспилотники.

Также мы писали, что враг массированно ударил дронами по северу Сумской области, что вызвало перебои со светом.