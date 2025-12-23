Вибухи у Києві 23 грудня через дрони

У Києві пролунали вибухи — що сталося
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 23 грудня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами, працює ППО.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Звуки вибухів у Києві 23 грудня зранку
"У Києві працює ППО. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!", — йдеться у повідомленні о 06:26.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали, що в напрямку столиці летять дрони. Водночас мер Києва Віталій Кличко теж підтверджує інформацію про роботу протиповітряної оборони у місті.
Окремо зазначимо, в області на тлі фіксації безпілотників теж працювала ППО. Це було менше ніж півгодини тому.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — розповіли у Київській ОВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що сьогодні під ранок у Рівному теж пролунали вибухи. В напрямку міста летіли безпілотники.
Також ми писали, що ворог масовано вдарив дронами по півночі Сумської області, що викликало перебої зі світлом.
