Взрывы в Киеве 5 февраля из-за атаки дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 февраля. Россияне прямо сейчас пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 5 февраля

"В Киеве был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 02:03.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что прямо сейчас над столицей Украины вражеские дроны.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что вблизи Киева фиксировались беспилотники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:08 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 4 февраля серия мощных взрывов прогремела в Харькове. Враг ударил по городу ракетами.

Также мы писали, что минувшей ночью оккупанты ударили также по Одессе. Один из беспилотников попал в жилой дом.