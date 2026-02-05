Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — что произошло

В Киеве прогремели взрывы — что произошло

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 02:08
Взрывы в Киеве 5 февраля из-за атаки дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 февраля. Россияне прямо сейчас пытаются атаковать столицу дронами. 

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 5 февраля

"В Киеве был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 02:03.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что прямо сейчас над столицей Украины вражеские дроны.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что вблизи Киева фиксировались беспилотники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:08 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Киеве прогремели взрывы — что произошло - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 4 февраля серия мощных взрывов прогремела в Харькове. Враг ударил по городу ракетами.

Также мы писали, что минувшей ночью оккупанты ударили также по Одессе. Один из беспилотников попал в жилой дом.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации