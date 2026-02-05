Відео
Україна
Головна Київ У Києву пролунали вибухи — що сталося

У Києву пролунали вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 02:08
Вибухи у Києві 5 лютого через атаку дронів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 лютого. Росіяни прямо зараз намагаються атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 5 лютого

"У Києві було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:03.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що прямо зараз над столицею України ворожі дрони.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що поблизу Києва фіксувалися безпілотники.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:08 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києву пролунали вибухи — що сталося - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 4 лютого серія потужних вибухів пролунала у Харкові. Ворог вдарив по місту ракетами.

Також ми писали, що минулої ночі окупанти вдарили також по Одесі. Один з безпілотників влучив у житловий будинок.

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
