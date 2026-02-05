Вибухи у Києві 5 лютого через атаку дронів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 лютого. Росіяни прямо зараз намагаються атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 5 лютого

"У Києві було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:03.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що прямо зараз над столицею України ворожі дрони.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що поблизу Києва фіксувалися безпілотники.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:08 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 4 лютого серія потужних вибухів пролунала у Харкові. Ворог вдарив по місту ракетами.

Також ми писали, що минулої ночі окупанти вдарили також по Одесі. Один з безпілотників влучив у житловий будинок.