Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — Кличко назвал причину

В Киеве прогремели взрывы — Кличко назвал причину

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 01:04
обновлено: 01:23
Ночные взрывы в Киеве 25 ноября 2025 года — что известно об обстреле
Срочная новость

Взрывы прогремели в Киеве сейчас, ночью во вторник, 25 ноября. В столице продолжается воздушная тревога.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киеве ночью 25 ноября

Воздушную тревогу в столице объявили в 00:53. По состоянию на 00:58, по информации Воздушных Сил ВС Украины, скоростная цель на Черниговщине летела на Киев. В 00:59 военные призвали всех, кто находится в столице, срочно пройти в укрытие.

В 01:01 начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко отметил, что есть угроза атаки баллистикой, и призвал граждан оставаться в укрытиях.

"В Киеве раздаются взрывы. Работают силы ПВО", — сообщил в 01:02 мэр Киева Виталий Кличко.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
