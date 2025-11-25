Ночные взрывы в Киеве 25 ноября 2025 года — что известно об обстреле

В Киеве прогремели взрывы — Кличко назвал причину
Взрывы прогремели в Киеве сейчас, ночью во вторник, 25 ноября. В столице продолжается воздушная тревога.
Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Что известно о взрывах в Киеве ночью 25 ноября
Воздушную тревогу в столице объявили в 00:53. По состоянию на 00:58, по информации Воздушных Сил ВС Украины, скоростная цель на Черниговщине летела на Киев. В 00:59 военные призвали всех, кто находится в столице, срочно пройти в укрытие.
В 01:01 начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко отметил, что есть угроза атаки баллистикой, и призвал граждан оставаться в укрытиях.
"В Киеве раздаются взрывы. Работают силы ПВО", — сообщил в 01:02 мэр Киева Виталий Кличко.
