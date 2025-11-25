Нічні вибухи в Києві 25 листопада 2025 року — що відомо про обстріл

Термінова новина

Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі у вівторок, 25 листопада. У столиці триває повітряна тривога.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Що відомо про вибухи в Києві вночі 25 листопада

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:53. Станом на 00:58, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, швидкісна ціль на Чернігівщині летіла на Київ. О 00:59 військові закликали всіх, хто перебуває у столиці, терміново пройти в укриття.

О 01:01 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що є загроза атаки балістикою, та закликав громадян залишатися в укриттях.

"У Києві лунають вибухи. Працюють сили ППО", — повідомив о 01:02 мер Києва Віталій Кличко.

