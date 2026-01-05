Последствия обстрела Киева ночью 5 января 2026 года

В Киеве прогремели взрывы — вспыхнул пожар, есть пострадавшая
Дата публикации 5 января 2026 03:37
Уночі в понеділок, 5 січня, у Києві пролунали вибухи. Унаслідок обстрілу сталася займання та травмувалася людина.
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Наслідки обстрілу Києва вночі 5 січня
О 02:50 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та закликав громадян перебувати в укриттях.
За інформацію очільника МВА Тимура Ткаченка, в Оболонському районі є займання, з будівлі, яка постраждала від обстрілу, евакуюють людей.
Станом на 03:36 відомо про одну постраждалу. Жінці надали допомогу на місці.
