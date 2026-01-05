Відео
Головна Київ У Києві прогриміли вибухи — спалахнула пожежа, є постраждала

У Києві прогриміли вибухи — спалахнула пожежа, є постраждала

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 03:37
Наслідки обстрілу Києва вночі 5 січня 2026 року
Термінова новина

Уночі в понеділок, 5 січня, у Києві пролунали вибухи. Унаслідок обстрілу сталася займання та травмувалася людина.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва вночі 5 січня 

О 02:50 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та закликав громадян перебувати в укриттях. 

За інформацію очільника МВА Тимура Ткаченка, в Оболонському районі є займання, з будівлі, яка постраждала від обстрілу, евакуюють людей.

Станом на 03:36 відомо про одну постраждалу. Жінці надали допомогу на місці.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
