Наслідки обстрілу Києва вночі 5 січня 2026 року

Термінова новина

Уночі в понеділок, 5 січня, у Києві пролунали вибухи. Унаслідок обстрілу сталася займання та травмувалася людина.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Наслідки обстрілу Києва вночі 5 січня

О 02:50 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та закликав громадян перебувати в укриттях.

За інформацію очільника МВА Тимура Ткаченка, в Оболонському районі є займання, з будівлі, яка постраждала від обстрілу, евакуюють людей.

Станом на 03:36 відомо про одну постраждалу. Жінці надали допомогу на місці.