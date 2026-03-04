Видео
В Киеве пройдет Марш женщин против изменений в Гражданский кодекс

4 марта 2026 14:28
Марш женщин в Киеве 8 марта — какая цель акции
Марш женщин в Киеве в 2021 году. Фото: УНИАН

В Международный день борьбы за права женщин, 8 марта, в Киеве состоится Марш женщин. Мероприятие начнется в 11:00 в парке имени Тараса Шевченко. 

Как пишет Новини.LIVE, об этом "Марш женщин" сообщает в Instagram.

Читайте также:

Марш женщин в Киеве 8 марта

Организаторы рассказали, что Марш женщин состоится 8 марта в парке имени Тараса Шевченко в 11:00. Участники марша в этом году будут выходить против изменений в Гражданский кодекс.

Такм заявили, что законопроект №14394, который обнародовали 22 января 2026 года, предусматривает ряд норм, которые, по их мнению, являются шагом назад и противоречат современным стандартам прав человека.

Представители инициативы, в частности, выступают против использования в документе таких формулировок, как "добропорядочность" и "аморальное поведение", считая их размытыми и потенциально манипулятивными. Также беспокойство вызывают положения об обязательном шестимесячном сроке для примирения супругов перед разводом, а также запрет расторжения брака во время беременности женщины или при наличии ребенка в возрасте до одного года.

Участницы Марша женщин отмечают, что предложенные изменения в Гражданский кодекс могут усложнить доступ к справедливости в случаях просрочки алиментов. По их мнению, отдельные нормы документа способны усилить экономическую уязвимость и создать дополнительные механизмы финансового давления.

"Я не хочу, чтобы права женщин сужали "моралью", примирением с запретами, поэтому я выхожу на Марш женщин 2026. Выходите на Марш женщин — за себя и за каждую. Потому что если мы молчим — решают без нас", — говорят в инициативе.

О 8 марта

В Украине 8 марта — это прежде всего Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Его официальное название и содержание в последние годы все чаще подчеркивают именно права, равенство и безопасность, а не только "праздник весны и цветов".

В советские времена 8 марта было официальным выходным и постепенно трансформировалось в день комплиментов, цветов и "женственности". Сегодня же в украинском обществе продолжается переосмысление и большинство людей говорят о нем как о дне равных возможностей, борьбы с дискриминацией, противодействия насилию, поддержки женщин в армии, медицине, волонтерстве и других сферах.

Особенно после 2022 года акцент сместился на роль женщин во время войны — как военнослужащих, медиков, спасательниц, матерей и волонтеров.

Отметим, что в Харькове перед 8 Марта выросли цены на цветы. По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 10-20%. Цветочные композиции в корзинах стартуют от 400 грн, букеты — от 600 грн.

8 марта остается государственным праздником, однако из-за военного положения дополнительные выходные отменили. Это предусмотрено ст. 6 ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которая временно отменяет действия других статей, касающихся праздничных дней.

Карина Приходько - Редактор
