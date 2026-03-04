Відео
Головна Київ У Києві відбудеться Марш за права жінок — що вимагатимуть на акції

У Києві відбудеться Марш за права жінок — що вимагатимуть на акції

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 14:28
Марш жінок у Києві відбудеться 8 березня — деталі
Марш жінок у Києві 2021 року. Фото: УНІАН

У Києві 8 березня відбудеться Марш жінок. Учасники ходи виступатимуть проти проєктів нової редакції Цивільного кодексу.

Як пише Новини.LIVE, про це "Марш жінок" повідомляє в Instagram.

Читайте також:

Марш жінок у Києві 8 березня

Організатори розповіли, що Марш жінок відбудеться 8 березня у парку імені Тараса Шевченка об 11:00. Учасники маршу цьогоріч виходитимуть проти змін до Цивільного кодексу.

Такм заявили, що законопроєкт №14394, який оприлюднили 22 січня 2026 року, передбачає низку норм, які, на їхню думку, є кроком назад та суперечать сучасним стандартам прав людини. 

Представники ініціативи, зокрема, виступають проти використання в документі таких формулювань, як "доброзвичайність" і "аморальна поведінка", вважаючи їх розмитими та потенційно маніпулятивними. Також занепокоєння викликають положення про обов'язковий шестимісячний термін для примирення подружжя перед розлученням, а також заборона розриву шлюбу під час вагітності жінки чи за наявності дитини віком до одного року.

Учасниці Маршу жінок наголошують, що запропоновані зміни до Цивільного кодексу можуть ускладнити доступ до справедливості у випадках прострочення аліментів. На їхню думку, окремі норми документа здатні посилити економічну вразливість та створити додаткові механізми фінансового тиску. 

"Я не хочу, щоб права жінок звужували "мораллю", примиренням із заборонами, тому я виходжу на Марш жінок 2026. Виходьте на Марш жінок — за себе і за кожну. Бо якщо ми мовчимо — вирішують без нас", — кажуть в ініціативі. 

Про 8 березня

В Україні 8 березня — це насамперед Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Його офіційна назва та зміст останніми роками дедалі частіше наголошують саме на правах, рівності та безпеці, а не лише на "святі весни і квітів".

У радянські часи 8 березня було офіційним вихідним і поступово трансформувалося у день компліментів, квітів і "жіночності". Сьогодні ж в українському суспільстві триває переосмислення і більшість людей говорять про нього як про день рівних можливостей, боротьби з дискримінацією, протидії насильству, підтримки жінок у війську, медицині, волонтерстві та інших сферах.

Особливо після 2022 року акцент змістився на роль жінок під час війни — як військовослужбовиць, медикинь, рятувальниць, матерів і волонтерок.

Зазначимо, що у Харкові перед 8 Березня зросли ціни на квіти. Порівняно з минулим роком ціни зросли в середньому на 10–20%. Квіткові композиції в кошиках стартують від 400 грн, букети — від 600 грн.

8 березня залишається державним святом, однак через воєнний стан додаткові вихідні скасували. Це передбачено ст. 6 ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", яка тимчасово скасовує дії інших статей, що стосуються святкових днів.

Київ жінки акція полонені 8 березня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
