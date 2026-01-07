Видео
Главная Киев В Киеве произошло ДТП с участием 13 авто — затруднено движение

В Киеве произошло ДТП с участием 13 авто — затруднено движение

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 10:23
ДТП в Киеве 7 января с участием 13 автомобилей — затруднено движение в Вышгород
ДТП в Киеве. Фото: t.me/patrolpolice_ua

В Киеве в среду, 7 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей. Движение в направлении города Вышгород затруднено.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Читайте также:

ДТП в Киеве 7 января

"В связи с ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской движение транспорта затруднено в направлении города Вышгорода", — говорится в сообщении.

ДТП у Києві 7 січня
ДТП в Киеве в направлении Вышгорода 7 января. Фото: t.me/patrolpolice_ua

На месте ДТП патрульные организовали объезд по встречной полосе.

null
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автобуса, который перевернулся на бок.

А 27 декабря произошло ДТП на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе. К счастью, люди не пострадали.

ДТП Киев полиция автомобиль водители
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
