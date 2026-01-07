ДТП в Киеве 7 января с участием 13 автомобилей — затруднено движение в Вышгород

В Киеве произошло ДТП с участием 13 авто — затруднено движение
В Киеве в среду, 7 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей. Движение в направлении города Вышгород затруднено.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"В связи с ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской движение транспорта затруднено в направлении города Вышгорода", — говорится в сообщении.
На месте ДТП патрульные организовали объезд по встречной полосе.
Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автобуса, который перевернулся на бок.
А 27 декабря произошло ДТП на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе. К счастью, люди не пострадали.
