ДТП у Києві 7 січня за участю 13 авто — ускладнено рух до Вишгорода

У Києві сталася ДТП за участю 13 авто — ускладнено рух
Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 10:23
ДТП у Києві. Фото: t.me/patrolpolice_ua
У Києві у середу, 7 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 13 автомобілів. Рух у напрямку міста Вишгород ускладнено.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Реклама
Читайте також:
ДТП у Києві 7 січня
"У зв’язку з ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку міста Вишгорода", — йдеться у повідомленні.
На місці ДТП патрульні організували обʼїзд зустрічною смугою.
Нагадаємо, 28 грудня у Івано-Франківській області сталася ДТП за участі автобуса, який перекинувся на бік.
А 27 грудня сталася ДТП на трасі Одеса-Рені у Білгород-Дністровському районі. На щастя, люди не постраждали.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама