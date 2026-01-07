ДТП у Києві 7 січня за участю 13 авто — ускладнено рух до Вишгорода

ДТП у Києві. Фото: t.me/patrolpolice_ua

У Києві у середу, 7 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 13 автомобілів. Рух у напрямку міста Вишгород ускладнено.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Реклама

Читайте також:

ДТП у Києві 7 січня

"У зв’язку з ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку міста Вишгорода", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Києві у напрямку Вишгорода 7 січня. Фото: t.me/patrolpolice_ua

На місці ДТП патрульні організували обʼїзд зустрічною смугою.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 грудня у Івано-Франківській області сталася ДТП за участі автобуса, який перекинувся на бік.

А 27 грудня сталася ДТП на трасі Одеса-Рені у Білгород-Дністровському районі. На щастя, люди не постраждали.