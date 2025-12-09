Умер солист группы ADAM — похороны в Киеве 9 декабря

В Киеве прощаются с лидером группы ADAM — фото и видео
В Киеве проходит прощание с Михаилом Клименко, солистом группы ADAM. У входа в Киевскую филармонию звучат композиции артиста, а попрощаться с ним уже собрались около двух сотен человек.
Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая находится на церемонии прощания.
В Киеве похоронили Михаила Клименко — солиста группы ADAM
Михаил Клименко в течение нескольких месяцев боролся с туберкулезным менингитом и находился в коме. Врачи длительное время поддерживали его состояние, однако спасти жизнь певца не удалось.
Почтить память певца пришли и другие исполнители. Alyona Alyona, KOLA, группа Nazva и другие украинские артисты пришли с цветами, чтобы почтить Михаила Клименко.
Михаил Клименко основал группу ADAM в 2014 году. Он стал автором двух альбомов коллектива и исполнял песни, тогда как хореографическую часть постановок создавала его жена Александра.
Одной из самых известных работ группы стала композиция "Повільно", которая принесла проекту широкую узнаваемость.
