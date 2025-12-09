Видео
Главная Киев В Киеве прощаются с лидером группы ADAM — фото и видео

В Киеве прощаются с лидером группы ADAM — фото и видео

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 11:04
Умер солист группы ADAM — похороны в Киеве 9 декабря
Михаил Клименко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В Киеве проходит прощание с Михаилом Клименко, солистом группы ADAM. У входа в Киевскую филармонию звучат композиции артиста, а попрощаться с ним уже собрались около двух сотен человек.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая находится на церемонии прощания. 

Михаил Клименко в течение нескольких месяцев боролся с туберкулезным менингитом и находился в коме. Врачи длительное время поддерживали его состояние, однако спасти жизнь певца не удалось.

Почтить память певца пришли и другие исполнители. Alyona Alyona, KOLA, группа Nazva и другие украинские артисты пришли с цветами, чтобы почтить Михаила Клименко.

ADAM
Похороны. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык
Похорони Михайла Клименка
Люди собрались для прощания с певцом. Фото: Новини.LIVE

Михаил Клименко основал группу ADAM в 2014 году. Он стал автором двух альбомов коллектива и исполнял песни, тогда как хореографическую часть постановок создавала его жена Александра.

Одной из самых известных работ группы стала композиция "Повільно", которая принесла проекту широкую узнаваемость.

Напомним, стало известно о стремительном ухудшении состояния здоровья певца Степана Гиги.

Также недавно во Львове попрощались с убитым работником ТЦК, ветераном АТО, которого зарезал 30-летний мужчина.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
