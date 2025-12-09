Помер соліст гурту ADAM — похорон в Києві 9 грудня

Михайло Клименко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києві проходить прощання з Михайлом Клименком, солістом гурту ADAM. Біля входу до Київської філармонії лунають композиції артиста, а попрощатися з ним уже зібралися близько двох сотень людей.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик, яка перебуває на церемонії прощання.

Михайло Клименко протягом кількох місяців боровся з туберкульозним менінгітом і перебував у комі. Лікарі тривалий час підтримували його стан, однак урятувати життя співака не вдалося.

Вшанувати пам'ять співака прийшли й інші виконавці. Alyona Alyona, KOLA, гурт Nazva та інші українські артисти прийшли із квітами, щоб вшанувати Михайла Клименка.

Похорон. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Люди зібралися для прощання зі співаком. Фото: Новини.LIVE

Михайло Клименко заснував гурт ADAM у 2014 році. Він став автором двох альбомів колективу та виконував пісні, тоді як хореографічну частину постановок створювала його дружина Олександра.

Однією з найвідоміших робіт гурту стала композиція "Повільно", яка принесла проєкту широку впізнаваність.

Нагадаємо, про смерть Михайла Клименка 7 грудня повідомила його дружина Олександра Норова.



