Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве попрощались с уличным музыкантом Денисом Опарой: фото

В Киеве попрощались с уличным музыкантом Денисом Опарой: фото

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 17:10
В Киеве попрощались с Денисом Опарой, который выступал на Крещатике
Прощание с Денисом Опарой. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Киеве в четверг, 2 июля, простились с уличным музыкантом и тиктокером Денисом Опарой, которого многие знали под псевдонимами Денчик или Oparadenchik. Церемония началась на Майдане Независимости.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Прощание с Денисом Опарой 2 июля

Во время церемонии прощания присутствующие почтили память Дениса минутой молчания.

Прощання з Денисом Опарою 2 липня
Прощание с Денисом Опарой 2 июля в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
У Києві попрощалися з Денисом Опарою
Минута молчания. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Затем траурная процессия направилась к церкви Святых Петра и Павла, где состоялась панихида.

Прощання з тіктокером Денисом Опарою 2 липня
Церемония отпевания. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Похорон Дениса Опари 2 липня
Прощание с Денисом Опарой. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
null
В Киеве простились с Денисом Опарой. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Денчика похоронили на Берковецком кладбище.

Читайте также:
Прощання з Денчиком у Києві 2 липня
Похороны. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Что известно о Денисе Опаре

Денис Опара родом из Харькова, где начал свой творческий путь, выступая и играя музыку под открытым небом. Впоследствии он переехал в Киев, а широкую популярность завоевал благодаря выступлениям на Крещатике.

В феврале этого года Денчик опубликовал видео в военной форме и сообщил, что проходит службу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Денис ушел из жизни 21 июня.

"Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех", — говорится в сообщении на его странице в Instagram.

Денис Опара
Денис Опара. Фото: instagram.com/oparadenchik

Как писали Новини.LIVE, в 2021 году в Киеве избили Дениса Опару. Певцу и блогеру сразу вызвали скорую помощь. Известно, что ему угрожали из-за исполнения песен российского исполнителя.

А 28 июня на фронте погиб винничанин Игорь Ходжаниязов, который был музыкантом, переводчиком и многодетным отцом. Защитник попал под прямое попадание КАБу.

Киев смерть похороны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации