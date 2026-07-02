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Головна Київ У Києві попрощалися з вуличним музикантом Денисом Опарою: фото

У Києві попрощалися з вуличним музикантом Денисом Опарою: фото

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Дата публікації: 2 липня 2026 17:10
У Києві попрощалися з Денисом Опарою, який виступав на Хрещатику
Прощання з Денисом Опарою. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У Києві у четвер, 2 липня, попрощалися із вуличним музикантом та тіктокером Денисом Опарою, якого багато хто знав під псевдонімами Денчик або Oparadenchik. Церемонія розпочалася на Майдані Незалежності.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Прощання з Денисом Опарою 2 липня

Під час церемонії прощання присутні вшанували пам’ять Дениса хвилиною мовчання.

Прощання з Денисом Опарою 2 липня
Прощання з Денисом Опарою 2 липня у Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
У Києві попрощалися з Денисом Опарою
Хвилина мовчання. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Згодом траурна процесія попрямувала до церкви Святих Петра і Павла, де відбувся чин відспівування.

Прощання з тіктокером Денисом Опарою 2 липня
Чин відспівування. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Похорон Дениса Опари 2 липня
Прощання з Денисом Опарою. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
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У Києві попрощалися з Денисом Опарою. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко 

Денчика поховали на Берковецькому кладовищі

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Прощання з Денчиком у Києві 2 липня
Похорон. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко 

Що відомо про Дениса Опару

Денис Опара родом із Харкова, де розпочав свій творчий шлях, виступаючи та граючи музику просто неба. Згодом він переїхав до Києва, а широку популярність здобув завдяки виступам на Хрещатику.

У лютому цього року Денчик опублікував відео у військовій формі та повідомив, що проходить службу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Із життя Денис пішов 21 червня. 

"Причиною смерті стала двобічна пневмонія. Ця новина стала великим потрясінням для всіх", — йдеться у повідомленні на його сторінці в Instagram.

Денис Опара
Денис Опара. Фото: instagram.com/oparadenchik

Як писали Новини.LIVE, у 2021 році у Києві побили Дениса Опару. Співаку і блогеру одразу викликали швидку допомогу. Відомо, що йому погрожували через виконання пісень російського виконавця.

А 28 червня на фронті загинув вінничанин Ігор Ходжаніязов, який був музикантом, перекладачем та багатодітним батьком. Захисник потрапив під пряме влучання КАБу.

Київ смерть похорон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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