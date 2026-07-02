У Києві попрощалися з Денисом Опарою, який виступав на Хрещатику

У Києві попрощалися з вуличним музикантом Денисом Опарою: фото
У Києві у четвер, 2 липня, попрощалися із вуличним музикантом та тіктокером Денисом Опарою, якого багато хто знав під псевдонімами Денчик або Oparadenchik. Церемонія розпочалася на Майдані Незалежності.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.
Прощання з Денисом Опарою 2 липня
Під час церемонії прощання присутні вшанували пам’ять Дениса хвилиною мовчання.
Згодом траурна процесія попрямувала до церкви Святих Петра і Павла, де відбувся чин відспівування.
Денчика поховали на Берковецькому кладовищі.
Що відомо про Дениса Опару
Денис Опара родом із Харкова, де розпочав свій творчий шлях, виступаючи та граючи музику просто неба. Згодом він переїхав до Києва, а широку популярність здобув завдяки виступам на Хрещатику.
У лютому цього року Денчик опублікував відео у військовій формі та повідомив, що проходить службу.
Із життя Денис пішов 21 червня.
"Причиною смерті стала двобічна пневмонія. Ця новина стала великим потрясінням для всіх", — йдеться у повідомленні на його сторінці в Instagram.
Як писали Новини.LIVE, у 2021 році у Києві побили Дениса Опару. Співаку і блогеру одразу викликали швидку допомогу. Відомо, що йому погрожували через виконання пісень російського виконавця.
А 28 червня на фронті загинув вінничанин Ігор Ходжаніязов, який був музикантом, перекладачем та багатодітним батьком. Захисник потрапив під пряме влучання КАБу.