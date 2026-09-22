Пантелеев об отопительном сезоне в Киеве: сколько домов уже готовы

Дома в Киеве. Фото: proauto.com.ua

В Киеве 82% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, уже получили акты готовности к отопительному сезону. В то же время ОСМД, ЖСК и управляющих других форм собственности призвали ускорить подготовку домов к подаче тепла.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Петр Пантелеев. Фото: КГГА

Киев готовит жилые дома к зиме

Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев сообщил о состоянии подготовки жилого фонда во время заседания городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

По словам Пантелеева, акт готовности подтверждает, что внутридомовые системы проверили и подготовили к стабильной и безопасной работе во время отопительного сезона. Перед его оформлением специалисты обследуют оборудование, оценивают техническое состояние систем и при необходимости требуют устранить выявленные недостатки.

"До начала отопительного сезона все замечания теплоснабжающих организаций должны быть устранены. Это не формальность, а подтверждение фактической технической готовности дома к подаче тепла", — заявил Пантелеев.

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ОСМД и ЖСК призвали ускорить подготовку

Пантелеев поручил районным государственным администрациям усилить контроль за работой управляющих и оперативно решать проблемы, возникающие при оформлении актов.

Особое внимание в КГГА обратили на ОСМД, ЖСК и другие дома, которые не обслуживают коммунальные управляющие компании. Их управляющие и председатели правлений должны своевременно подготовить внутридомовые системы и получить необходимые документы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на Лукьяновке в Киеве установили несколько новых стеклянных остановок. Район неоднократно страдал от российских атак, в частности ранее были повреждены остановки, подземный переход и станция метро "Лукьяновская".

Также Новини.LIVE писал, что по состоянию на 22 сентября стоимость отдельных видов топлива на киевских АЗС превысила 100 гривен за литр.