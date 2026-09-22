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Главная Киев В Киеве проверили готовность жилых домов к зиме

В Киеве проверили готовность жилых домов к зиме

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22 сентября 2026 18:30
Пантелеев об отопительном сезоне в Киеве: сколько домов уже готовы
Дома в Киеве. Фото: proauto.com.ua

В Киеве 82% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, уже получили акты готовности к отопительному сезону. В то же время ОСМД, ЖСК и управляющих других форм собственности призвали ускорить подготовку домов к подаче тепла.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Петр Пантелеев
Петр Пантелеев. Фото: КГГА

Киев готовит жилые дома к зиме

Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев сообщил о состоянии подготовки жилого фонда во время заседания городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

По словам Пантелеева, акт готовности подтверждает, что внутридомовые системы проверили и подготовили к стабильной и безопасной работе во время отопительного сезона. Перед его оформлением специалисты обследуют оборудование, оценивают техническое состояние систем и при необходимости требуют устранить выявленные недостатки.

"До начала отопительного сезона все замечания теплоснабжающих организаций должны быть устранены. Это не формальность, а подтверждение фактической технической готовности дома к подаче тепла", — заявил Пантелеев.

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ОСМД и ЖСК призвали ускорить подготовку

Пантелеев поручил районным государственным администрациям усилить контроль за работой управляющих и оперативно решать проблемы, возникающие при оформлении актов.

Особое внимание в КГГА обратили на ОСМД, ЖСК и другие дома, которые не обслуживают коммунальные управляющие компании. Их управляющие и председатели правлений должны своевременно подготовить внутридомовые системы и получить необходимые документы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на Лукьяновке в Киеве установили несколько новых стеклянных остановок. Район неоднократно страдал от российских атак, в частности ранее были повреждены остановки, подземный переход и станция метро "Лукьяновская".

Также Новини.LIVE писал, что по состоянию на 22 сентября стоимость отдельных видов топлива на киевских АЗС превысила 100 гривен за литр.

отопительный сезон КГГА зима отопление коммунальные службы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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