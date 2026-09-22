Пантелеєв про опалювальний сезон в Києві: скільки будинків уже готові

Будинки в Києві. Фото: proauto.com.ua

У Києві 82% житлових будинків, які перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній, уже отримали акти готовності до опалювального сезону. Водночас ОСББ, ЖБК та управителів інших форм власності закликали пришвидшити підготовку будинків до подачі тепла.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Петро Пантелеєв. Фото: КМДА

Київ готує житлові будинки до зими

Виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив про стан підготовки житлового фонду під час засідання міського штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду.

За словами Пантелеєва, акт готовності підтверджує, що внутрішньобудинкові системи перевірили та підготували до стабільної й безпечної роботи під час опалювального сезону. Перед його оформленням фахівці обстежують обладнання, оцінюють технічний стан систем та за потреби вимагають усунути виявлені недоліки.

"До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені. Це не формальність, а підтвердження фактичної технічної готовності будинку до подачі тепла", — заявив Пантелеєв.

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ОСББ та ЖБК закликали пришвидшити підготовку

Пантелеєв доручив районним державним адміністраціям посилити контроль за роботою управителів та оперативно вирішувати проблеми, які виникають під час оформлення актів.

Особливу увагу в КМДА звернули на ОСББ, ЖБК та інші будинки, які не обслуговують комунальні керуючі компанії. Їхні управителі та голови правлінь мають вчасно підготувати внутрішньобудинкові системи та отримати необхідні документи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на Лук'янівці у Києві встановили кілька нових скляних зупинок. Район неодноразово потерпав від російських атак, зокрема раніше були пошкоджені зупинки, підземний перехід та станція метро "Лук'янівська".

Також Новини.LIVE писав, що станом на 22 вересня вартість окремих видів пального на київських АЗС перевищила 100 гривень за літр.