Полицейский в Киеве толкнул велосипедиста под машину: полиция отреагировала

В Киеве проверят полицейского, толкнувшего велосипедиста под авто
В Голосеевском районе Киева произошел инцидент с участием полицейского и велосипедиста, который после попытки правоохранителя его остановить потерял равновесие и упал возле автомобиля. Видео происшествия распространилось в социальных сетях, после чего столичная полиция сообщила о начале служебной проверки для установления всех обстоятельств и оценки действий своего сотрудника.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.
Инцидент с велосипедистом в Киеве
По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Короленковской, где совместный наряд сотрудников Голосеевского управления полиции и военнослужащих РТЦК и СП проводил мероприятия по оповещению граждан.
На опубликованном в социальных сетях видео зафиксировано, как полицейский с помощью жезла подал сигнал об остановке велосипедисту, который двигался по проезжей части.
В полиции считают, что мужчина проигнорировал требование правоохранителя и продолжил движение. После этого полицейский попытался его остановить, в результате чего велосипедист потерял равновесие и упал перед автомобилем, который ехал навстречу, но успел остановиться.
В соцсетях очевидцы утверждали, что правоохранитель толкнул мужчину под колеса автомобиля.
В полиции отметили, что велосипедист не нуждался в медицинской помощи и после проверки продолжил движение.
Полиция Киева начала служебную проверку
После распространения видеозаписи правоохранители сообщили о проведении служебной проверки по факту инцидента.
В рамках проверки должны установить обстоятельства происшествия и дать оценку действиям полицейского, который пытался остановить велосипедиста.
На данный момент в столичной полиции не сообщали о применении дисциплинарных мер к сотруднику, причастному к инциденту.
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