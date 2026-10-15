Полицейский в Киеве толкнул велосипедиста под машину: полиция отреагировала

Сотрудник Национальной полиции. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Голосеевском районе Киева произошел инцидент с участием полицейского и велосипедиста, который после попытки правоохранителя его остановить потерял равновесие и упал возле автомобиля. Видео происшествия распространилось в социальных сетях, после чего столичная полиция сообщила о начале служебной проверки для установления всех обстоятельств и оценки действий своего сотрудника.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.

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Инцидент с велосипедистом в Киеве

По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Короленковской, где совместный наряд сотрудников Голосеевского управления полиции и военнослужащих РТЦК и СП проводил мероприятия по оповещению граждан.

На опубликованном в социальных сетях видео зафиксировано, как полицейский с помощью жезла подал сигнал об остановке велосипедисту, который двигался по проезжей части.

В полиции считают, что мужчина проигнорировал требование правоохранителя и продолжил движение. После этого полицейский попытался его остановить, в результате чего велосипедист потерял равновесие и упал перед автомобилем, который ехал навстречу, но успел остановиться.

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В соцсетях очевидцы утверждали, что правоохранитель толкнул мужчину под колеса автомобиля.

В полиции отметили, что велосипедист не нуждался в медицинской помощи и после проверки продолжил движение.

Полиция Киева начала служебную проверку

После распространения видеозаписи правоохранители сообщили о проведении служебной проверки по факту инцидента.

В рамках проверки должны установить обстоятельства происшествия и дать оценку действиям полицейского, который пытался остановить велосипедиста.

На данный момент в столичной полиции не сообщали о применении дисциплинарных мер к сотруднику, причастному к инциденту.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российской атаки беспилотников на Киев 15 октября пострадали шесть человек. В Печерском районе дрон упал во дворе жилого дома, четверо пострадавших попали в больницу. Взрывная волна и обломки повредили жилые дома, два учебных заведения и около 20 автомобилей.

Также Новини.LIVE писал, что жители Киева закупили аккумуляторы общей мощностью 3 ГВт для подготовки к зимним отключениям света. Около 40% горожан уже обеспечили себя автономными источниками питания.