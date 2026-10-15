Поліцейський у Києві штовхнув велосипедиста під авто: є реакція поліції

Співробітник Національної поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Голосіївському районі Києва стався інцидент за участю поліцейського та велосипедиста, який після спроби правоохоронця його зупинити втратив рівновагу та впав поблизу автомобіля. Відео події поширилося в соціальних мережах, після чого столична поліція повідомила про початок службової перевірки для встановлення всіх обставин та оцінки дій свого співробітника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва.

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Інцидент із велосипедистом у Києві

За інформацією правоохоронців, інцидент стався на вулиці Короленківській, де спільний наряд працівників Голосіївського управління поліції, військовослужбовців РТЦК та СП здійснював заходи з оповіщення громадян.

На оприлюдненому в соціальних мережах відео зафіксовано, як поліцейський за допомогою жезла подав сигнал про зупинку велосипедисту, який рухався проїзною частиною.

У поліції вважають, що чоловік проігнорував вимогу правоохоронця та продовжив рух. Після цього поліцейський спробував його зупинити, внаслідок чого велосипедист утратив рівновагу та впав перед автомобілем, який їхав назустріч, але встиг зупинитися.

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У соцмережах очевидці стверджували, що правоохоронець штовхнув чоловіка під колеса автомобіля.

У поліції зазначили, що велосипедист не потребував медичної допомоги та після перевірки продовжив рух.

Поліція Києва розпочала службову перевірку

Після поширення відеозапису правоохоронці повідомили про проведення службової перевірки за фактом інциденту.

У межах перевірки мають встановити обставини події та надати оцінку діям поліцейського, який намагався зупинити велосипедиста.

Наразі у столичній поліції не повідомляли про застосування дисциплінарних заходів до співробітника, причетного до інциденту.

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