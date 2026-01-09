Оккупанты РФ снова атакуют столицу Украины — на Киев надвигаются вражеские дроны

В Киеве прозвучала воздушная тревога — что угрожает городу
Дата публикации 9 января 2026 23:12
Срочная новость
В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.
Об этом сообщили в КГВА.
Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали угрозу атаки российских БпЛА. Возможны громкие звуки работы сил ПВО в столице.
В КГВА призвали горожан находиться в укрытиях, соблюдать все правила безопасности до отбоя тревоги.
Новость обновляется...
