Оккупанты РФ снова атакуют столицу Украины — на Киев надвигаются вражеские дроны

В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Об этом сообщили в КГВА.

Чем оккупанты РФ атакуют Киев

Объявление об атаке БпЛА на Киев. Фото: Скриншот

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали угрозу атаки российских БпЛА. Возможны громкие звуки работы сил ПВО в столице.

В КГВА призвали горожан находиться в укрытиях, соблюдать все правила безопасности до отбоя тревоги.

