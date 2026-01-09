Відео
Україна
У Києві пролунала повітряна тривога — що загрожує місту

У Києві пролунала повітряна тривога — що загрожує місту

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 23:12
Окупанти РФ знову атакують столицю України — на Київ насуваються ворожі дрони
Термінова новина

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Про це повідомили у КМВА.

Читайте також:

Чим окупанти РФ атакують Київ

У Києві пролунала повітряна тривога — що загрожує місту - фото 1
Оголошення про атаку БпЛА на Київ. Фото: Скриншот

Повітряні Сили ЗС України зафіксували загрозу атаки російських БпЛА. Можливі гучні звуки роботи сил ППО у столиці. 

У КМВА закликали містян перебувати в укриттях, дотримуватись всіх правил безпеки до відбою тривоги.

Новина оновлюється...

Київ ППО повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
