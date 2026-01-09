Окупанти РФ знову атакують столицю України — на Київ насуваються ворожі дрони

У Києві пролунала повітряна тривога — що загрожує місту
Дата публікації: 9 січня 2026 23:12
У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.
Про це повідомили у КМВА.
Чим окупанти РФ атакують Київ
Повітряні Сили ЗС України зафіксували загрозу атаки російських БпЛА. Можливі гучні звуки роботи сил ППО у столиці.
У КМВА закликали містян перебувати в укриттях, дотримуватись всіх правил безпеки до відбою тривоги.
