В Киеве работают штабы по оказанию помощи пострадавшим от атаки РФ: список адресов

Спасатели помогают людям, пострадавшим в результате нападения РФ на Киев 2 июля 2026 года. Фото: Константин Либеров

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Киеве после ночной атаки РФ работают оперативные штабы по оказанию помощи пострадавшим. Их открыли в четырех районах столицы. Начальник КГВА Тимур Ткаченко обнародовал адреса штабов, график их работы и контакты для обращений.

Об этом сообщает Новини.LIVE в четверг, 2 июля.

Адреса штабов помощи пострадавшим от атаки РФ на Киев

В Киеве продолжается ликвидация последствий массированного российского нападения. Для жителей, пострадавших в результате обстрелов, развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь и консультации.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, во время ночной атаки российские войска применили различные виды вооружения, а основная часть ударов пришлась на жилой сектор столицы. По состоянию на момент публикации новости подтверждена гибель 17 человек, ещё несколько киевлян числятся пропавшими без вести. На местах продолжаются аварийно-спасательные работы, к которым привлечены все необходимые службы и волонтеры.

Адреса штабов, график их работы и контакты для обращений в Киеве:

Дарницкий район

Адрес №1: ул. Ялинковая, 23;

Адрес №2: ул. Новодарницкая, 27-а;

График работы: до 19:00;

Телефон для справок: 068 147 32 06.

Голосеевский район

Адрес: просп. Голосеевский, 27;

График работы: до 19:00;

Телефоны для справок: 095 494 69 31; 095 494 69 67.

Шевченковский район

Адрес: ул. Александра Довженко, 14 (дошкольное учебное заведение № 112);

График работы: до 19:00;

Телефоны для справок: 050 678 97 42 (Валентина); 050 380 02 45 (Дмитрий).

Печерский район

Адрес: ул. Иоанна Павла II, 14/21 (Академический лицей № 47);

График работы: до 20:00;

Телефоны для справок: 067 500 27 12 (Александр); 066 833 38 78 (Татьяна).

Кроме того, актуальную информацию о работе штабов, а также о других видах поддержки для пострадавших можно получить в чат-боте єОпора.

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева продолжается поисково-спасательная операция после прямого попадания ракеты в жилой дом. По данным ГСЧС, по меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают расчищать завалы.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве 3 июля объявили День траура по жертвам самой массированной российской атаки на столицу. В городе будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия.