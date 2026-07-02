В Киеве работают штабы по оказанию помощи пострадавшим от атаки РФ: список адресов
В Киеве после ночной атаки РФ работают оперативные штабы по оказанию помощи пострадавшим. Их открыли в четырех районах столицы. Начальник КГВА Тимур Ткаченко обнародовал адреса штабов, график их работы и контакты для обращений.
Об этом сообщает Новини.LIVE в четверг, 2 июля.
Адреса штабов помощи пострадавшим от атаки РФ на Киев
В Киеве продолжается ликвидация последствий массированного российского нападения. Для жителей, пострадавших в результате обстрелов, развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь и консультации.
По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, во время ночной атаки российские войска применили различные виды вооружения, а основная часть ударов пришлась на жилой сектор столицы. По состоянию на момент публикации новости подтверждена гибель 17 человек, ещё несколько киевлян числятся пропавшими без вести. На местах продолжаются аварийно-спасательные работы, к которым привлечены все необходимые службы и волонтеры.
Адреса штабов, график их работы и контакты для обращений в Киеве:
Дарницкий район
- Адрес №1: ул. Ялинковая, 23;
- Адрес №2: ул. Новодарницкая, 27-а;
- График работы: до 19:00;
- Телефон для справок: 068 147 32 06.
Голосеевский район
- Адрес: просп. Голосеевский, 27;
- График работы: до 19:00;
- Телефоны для справок: 095 494 69 31; 095 494 69 67.
Шевченковский район
- Адрес: ул. Александра Довженко, 14 (дошкольное учебное заведение № 112);
- График работы: до 19:00;
- Телефоны для справок: 050 678 97 42 (Валентина); 050 380 02 45 (Дмитрий).
Печерский район
- Адрес: ул. Иоанна Павла II, 14/21 (Академический лицей № 47);
- График работы: до 20:00;
- Телефоны для справок: 067 500 27 12 (Александр); 066 833 38 78 (Татьяна).
Кроме того, актуальную информацию о работе штабов, а также о других видах поддержки для пострадавших можно получить в чат-боте єОпора.
Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева продолжается поисково-спасательная операция после прямого попадания ракеты в жилой дом. По данным ГСЧС, по меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают расчищать завалы.
Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве 3 июля объявили День траура по жертвам самой массированной российской атаки на столицу. В городе будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия.
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