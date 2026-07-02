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Главная Киев Разрушенные высотки, пожары и жертвы: все об обстреле Киева

Разрушенные высотки, пожары и жертвы: все об обстреле Киева

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 06:43
Обстрел Киева 2 июля — разрушены высотные здания, погибли 8 человек
Разрушенный дом в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 2 июня Киев подвергся очередной комбинированной атаке со стороны РФ. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы многочисленные повреждения, разрушены дома и есть жертвы.

Новини.LIVE собрали основную информацию, известную на данный момент.

Что известно об обстреле Киева

Основные моменты:

  • враг наносил удары по столице с помощью дронов, баллистических ракет и крылатых ракет;
  • повреждения, разрушения и пожары зафиксированы в пяти районах города;
  • в результате обстрела 8 человек погибли, ещё 34 пострадали.

Чем обстреливали русские

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, россияне ещё с вечера после 21:00 начали запускать по Киеву дроны. В городе неоднократно раздавались взрывы, после чего стало известно о первых последствиях атаки.

Уже после 02:00 враг около часа запускал по Киеву залпы баллистических ракет. Кроме того, оккупанты подняли ночью в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, ракеты с которых летели волнами и начали фиксироваться над Украиной уже в 02:45. Они держали курс на Киев, поэтому после 03:00 в городе периодически раздавались взрывы.

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Кроме того, оккупанты этой ночью дважды запускали крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря. Однако до столицы они, вероятно, не долетели.

Основной целью оккупантов стал Киев. В настоящее время атака с использованием дронов продолжается.

Последствия обстрела Киева

Начальник КГВА Тимур Ткаченко в своём Telegram писал, что по состоянию на 05:00 в результате обстрела пострадали 28 объектов по всему городу.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела возникли пожары, разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Удар по Києві 2 липня - знищені висотки
Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Украины
Обстріл Києва 2 липня - у місті палають домівки
Пожар в доме в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

По данным спасателей, последствия фиксируются в 7 районах, а именно: Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском.

Подробнее о каждом из них рассказываем ниже.

Дарницкий район

В этом районе в результате вражеской атаки зафиксированы частичные разрушения жилых 5-этажных и 9-этажных домов, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов.

Шевченковский район

В Шевченковском районе вражеская атака привела к возгоранию общей кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы.

"По другим адресам зафиксированы разрушения 5-этажного жилого дома, возгорание в жилом 5-этажном доме на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании", — говорится в сообщении ГСЧС.

Также отметим, что мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram, что в этом районе было повреждено здание, где находится одна из подстанций скорой помощи. В результате атаки пострадали 5 медиков и водителей подстанции. Один парамедик — в крайне тяжелом состоянии.

Голосеевский район

Здесь в результате вражеской атаки произошел пожар на техническом этаже 16-этажного дома.

Печерский район

В этом районе зафиксировано разрушение жилого 9-этажного дома, а также пожар на 1–2 этажах площадью 200 квадратных метров. Службы чрезвычайных ситуаций спасли одного человека.

Оболонский район

На Оболони после обстрела со стороны РФ возник пожар на складской площадке. Оттуда в ближайшее пожарное подразделение люди доставили пострадавшего. Спасатели оказывают первую домедицинскую помощь.

Деснянский район

В этом районе повреждено 9-этажное здание.

Жертвы и пострадавшие

Во время массированной атаки местные власти сообщили, что известно об одном погибшем и пяти раненых. Однако по состоянию на 06:20 это число значительно увеличилось.

"На данный момент число жертв российского удара возросло до 8. Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары по жилым кварталам и убивает мирных жителей. У нас очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей. Ситуация очень динамична", — написал Тимур Ткаченко в Telegram.

В то же время Виталий Кличко сообщил, что число раненых возросло до 34. Из них 32 — госпитализированы.

Київ під ударом дронів та ракет 2 липня - що відомо
Пост ГСЧС о последствиях атаки. Фото: скриншот

Что еще известно

Как сообщали Новини.LIVE, кроме Киева под удар ночью попала Киевская область. В результате вражеской атаки горели дома, были повреждены общежитие и автомобили.

Также мы писали, что сеть АЗК WOG этой ночью временно закрыла свои АЗС в Киеве и не только, перед тем как произошел обстрел. Причиной решения стала угроза массированной атаки.

Киев погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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