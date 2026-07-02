Обстрел Киева 2 июля — разрушены высотные здания, погибли 8 человек

Разрушенные высотки, пожары и жертвы: все об обстреле Киева
В ночь на 2 июня Киев подвергся очередной комбинированной атаке со стороны РФ. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы многочисленные повреждения, разрушены дома и есть жертвы.
Новини.LIVE собрали основную информацию, известную на данный момент.
Что известно об обстреле Киева
Основные моменты:
- враг наносил удары по столице с помощью дронов, баллистических ракет и крылатых ракет;
- повреждения, разрушения и пожары зафиксированы в пяти районах города;
- в результате обстрела 8 человек погибли, ещё 34 пострадали.
Чем обстреливали русские
Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, россияне ещё с вечера после 21:00 начали запускать по Киеву дроны. В городе неоднократно раздавались взрывы, после чего стало известно о первых последствиях атаки.
Уже после 02:00 враг около часа запускал по Киеву залпы баллистических ракет. Кроме того, оккупанты подняли ночью в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, ракеты с которых летели волнами и начали фиксироваться над Украиной уже в 02:45. Они держали курс на Киев, поэтому после 03:00 в городе периодически раздавались взрывы.
Кроме того, оккупанты этой ночью дважды запускали крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря. Однако до столицы они, вероятно, не долетели.
Основной целью оккупантов стал Киев. В настоящее время атака с использованием дронов продолжается.
Последствия обстрела Киева
Начальник КГВА Тимур Ткаченко в своём Telegram писал, что по состоянию на 05:00 в результате обстрела пострадали 28 объектов по всему городу.
В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела возникли пожары, разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
По данным спасателей, последствия фиксируются в 7 районах, а именно: Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском.
Подробнее о каждом из них рассказываем ниже.
Дарницкий район
В этом районе в результате вражеской атаки зафиксированы частичные разрушения жилых 5-этажных и 9-этажных домов, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов.
Шевченковский район
В Шевченковском районе вражеская атака привела к возгоранию общей кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы.
"По другим адресам зафиксированы разрушения 5-этажного жилого дома, возгорание в жилом 5-этажном доме на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании", — говорится в сообщении ГСЧС.
Также отметим, что мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram, что в этом районе было повреждено здание, где находится одна из подстанций скорой помощи. В результате атаки пострадали 5 медиков и водителей подстанции. Один парамедик — в крайне тяжелом состоянии.
Голосеевский район
Здесь в результате вражеской атаки произошел пожар на техническом этаже 16-этажного дома.
Печерский район
В этом районе зафиксировано разрушение жилого 9-этажного дома, а также пожар на 1–2 этажах площадью 200 квадратных метров. Службы чрезвычайных ситуаций спасли одного человека.
Оболонский район
На Оболони после обстрела со стороны РФ возник пожар на складской площадке. Оттуда в ближайшее пожарное подразделение люди доставили пострадавшего. Спасатели оказывают первую домедицинскую помощь.
Деснянский район
В этом районе повреждено 9-этажное здание.
Жертвы и пострадавшие
Во время массированной атаки местные власти сообщили, что известно об одном погибшем и пяти раненых. Однако по состоянию на 06:20 это число значительно увеличилось.
"На данный момент число жертв российского удара возросло до 8. Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары по жилым кварталам и убивает мирных жителей. У нас очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей. Ситуация очень динамична", — написал Тимур Ткаченко в Telegram.
В то же время Виталий Кличко сообщил, что число раненых возросло до 34. Из них 32 — госпитализированы.
Что еще известно
Как сообщали Новини.LIVE, кроме Киева под удар ночью попала Киевская область. В результате вражеской атаки горели дома, были повреждены общежитие и автомобили.
Также мы писали, что сеть АЗК WOG этой ночью временно закрыла свои АЗС в Киеве и не только, перед тем как произошел обстрел. Причиной решения стала угроза массированной атаки.