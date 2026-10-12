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Главная Киев В Киеве ракета ударила по транспортной инфраструктуры и склад

В Киеве ракета ударила по транспортной инфраструктуры и склад

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12 октября 2026 23:06
Вечером 12 октября 2026 года РФ нанесла ракетные удары по Киеву
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Вечером в понедельник, 12 октября, российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Киеву. Под обстрелом оказался объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе. К месту попадания направляются представители экстренных служб: медики, полицейские и спасатели. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Об этом со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об обстреле Киева вечером 12 октября

По состоянию на 22:09, по информации Воздушных Сил ВС Украины, на Киев летела высокоскоростная цель.

Вечером 12 октября 2026 года РФ атаковала Киев ракетами
Скриншот сообщения t.me/kpszsu

Воздушную тревогу красного уровня из-за ракетной угрозы в Киеве объявили в 22:10. Тогда же мэр Виталий Кличко отметил, что в столице раздаются взрывы, и призвал граждан находиться в укрытиях.

ОБНОВЛЕНО В 23:15: Мэр Виталий Кличко сообщил об еще одном ракетном ударе. Ракета попала в четырехэтажное складское здание в Деснянском районе. На место попадания уже выехали экстренные службы.

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Вечером 12 октября 2026 года РФ нанесла ракетные удары по Киеву
Скриншот сообщений t.me/vitaliy_klitschko

Ранее Новини.LIVE сообщал, что вечером 12 октября БпЛА нанес удар по 25-этажному дому в Дарницком районе Киева. Возник пожар. Два человека погибли.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что 10 октября Киев подвергся ракетным и дроновым ударам.По словам главы государства, эта атака показывает, что означает соглашение США с РФ касательно нефти. Часть целей была сбила ПВО.

Киев транспорт обстрелы ракеты инфраструктура ракетный удар
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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