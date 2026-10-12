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Головна Київ У Києві ракета вдарила по транспортній інфраструктури та склад

У Києві ракета вдарила по транспортній інфраструктури та склад

Ua ru
12 жовтня 2026 23:06
Увечері 12 жовтня 2026 року РФ завдала ракетних ударів по Києву
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

Увечері в понеділок, 12 жовтня, російські військовослужбовці завдали ракетного удару по Києву. Під обстрілом опинився об'єкт транспортної інфраструктури у Дніпровському районі. На місце влучання прямують представники екстрених служб: медики, поліцейські та рятувальники. Чи є постраждалі — наразі невідомо.

Про це з повідомленням на міського голову Києва Віталія Кличка передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Києва ввечері 12 жовтня 

Станом на 22:09, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, на Київ летіла швидкісна ціль.

Увечері 12 жовтня 2026 року РФ атакувала Київ ракетами
Скриншот повідомлення t.me/kpszsu

Повітряну тривогу червоного рівня через ракетну небезпеку в Києві оголосили о 22:10. Тоді ж мер Віталій Кличко зазначив, що у столиці лунають вибухи, та закликав громадян перебувати в укриттях.

ОНОВЛЕНО О 23:15: Міський голова Віталій Кличко повідомив про ще один ракетний удар. Ракета влучила в чотириповерхову складську будівлю в Деснянському районі. На місце влучання вже виїхали екстрені служби.

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Увечері 12 жовтня 2026 року РФ завдала ракетних ударів по Києву
Скриншот повідомлень t.me/vitaliy_klitschko

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 12 жовтня БпЛА вдарив по 25-багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Спалахнула пожежа. Двоє людей загинули.

Також Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського писав, що 10 жовтня Київ опинився під ракетними та дроновими ударами.За словами голови держави, ця атака показує, що означає домовленість США із РФ щодо нафти. Частину цілей збила ППО.

Київ транспорт обстріли ракети інфраструктура ракетний удар
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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