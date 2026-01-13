Взрывы в Киеве 13 января — что известно

В Киеве раздаются громкие взрывы — что известно
В Киеве прогремела серия громких взрывов. Столица и область находятся под атакой российских беспилотников и крылатых ракет.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Враг атакует Киев
В Киеве и области был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за атаки дронов и угрозы применения ракет. Как сообщают в ВС ВСУ, в области фиксируются ударные БпЛА, а также ракеты курсом на столицу.
Сейчас информации о попаданиях от КГВА и руководства города не поступало. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, как сообщили в ДТЭК, в Киеве были применены аварийные отключения света из-за атаки РФ по критической инфраструктуре.
Напомним, ночью российские оккупанты также атаковали Киев и область дронами.
А также стало известно, что враг попал по почтовому терминалу в пригороде Харькова — есть раненые и погибшие.
