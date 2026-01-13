Вибухи в Києві 13 січня — що відомо

У Києві лунають гучні вибухи — що відомо
У Києві пролунала серія гучних вибухів. Столиця та область перебувають під атакою російських безпілотників та крилатих ракет.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Ворог атакує Київ
У Києві та області було оголошено сигнал повітряної тривоги через атаку дронів та загрозу застосування ракет. Як повідомляють у ПС ЗСУ, в області фіксуються ударні БпЛА, а також ракети курсом на столицю.
Наразі інформації щодо влучань від КМВА та керівництва міста не надходило. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Крім того, як повідомили у ДТЕК, в Києві були застосовані аварійні відключення світла через атаку РФ по критичній інфраструктурі.
Нагадаємо, вночі російські окупанти також атакували Київ та область дронами.
А також стало відомо, що ворог поцілив по поштовому терміналу у передмісті Харкова — є поранені та загиблі.
