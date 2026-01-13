Вибухи в Києві 13 січня — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві пролунала серія гучних вибухів. Столиця та область перебувають під атакою російських безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Ворог атакує Київ

У Києві та області було оголошено сигнал повітряної тривоги через атаку дронів та загрозу застосування ракет. Як повідомляють у ПС ЗСУ, в області фіксуються ударні БпЛА, а також ракети курсом на столицю.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Наразі інформації щодо влучань від КМВА та керівництва міста не надходило. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Крім того, як повідомили у ДТЕК, в Києві були застосовані аварійні відключення світла через атаку РФ по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, вночі російські окупанти також атакували Київ та область дронами.

А також стало відомо, що ворог поцілив по поштовому терміналу у передмісті Харкова — є поранені та загиблі.