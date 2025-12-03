Вечерние взрывы в Киеве 3 декабря — что известно об обстреле

Срочная новость

Взрывы раздаются в Киеве сейчас, поздно вечером в среду, 3 декабря. В столице продолжается воздушная тревога.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО.

Реклама

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киеве поздно вечером 3 декабря

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:10. По состоянию на 23:09, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА на Киевщине с юга летели в направлении Киева.

Новость дополняется