Україна
У Києві лунають вибухи — Ткаченко назвав причину

У Києві лунають вибухи — Ткаченко назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 23:22
Вечірні вибухи в Києві 3 грудня — що відомо про обстріл
Термінова новина

Вибухи лунають у Києві зараз, пізно ввечері в середу, 3 грудня. У столиці триває повітряна тривога.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО.

Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 3 грудня 

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:10. Станом на 23:09, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА на Київщині з півдня летіли в напрямку Києва.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
