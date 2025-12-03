Вечірні вибухи в Києві 3 грудня — що відомо про обстріл

Термінова новина

Вибухи лунають у Києві зараз, пізно ввечері в середу, 3 грудня. У столиці триває повітряна тривога.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО.

Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 3 грудня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:10. Станом на 23:09, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА на Київщині з півдня летіли в напрямку Києва.

Новина доповнюється