Вечірні вибухи в Києві 3 грудня — що відомо про обстріл

У Києві лунають вибухи — Ткаченко назвав причину
Дата публікації: 3 грудня 2025 23:22
Вибухи лунають у Києві зараз, пізно ввечері в середу, 3 грудня. У столиці триває повітряна тривога.
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО.
Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 3 грудня
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:10. Станом на 23:09, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА на Київщині з півдня летіли в напрямку Києва.
Новина доповнюється
