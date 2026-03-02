Взрывы в Киеве 2 марта — РФ атаковала столицу дронами

Работа ППО. Иллюстративное фото: 126 ОБр ТРО

В Киеве прогремела серия громких взрывов вечером 2 марта. Российские оккупанты атаковали столицу и область беспилотниками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко и сообщение Воздушных сил ВСУ.

Армия РФ атаковала Киев

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — обратился к жителям Виталий Кличко.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот из Telegram

По информации Воздушных сил, вражеский дрон зафиксировали в районе Киевского водохранилища — он двигался в направлении столицы.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Удары РФ по Украине 2 марта

Напомним, ночью российские войска осуществили массированную атаку дронами по Кривому Рогу. Под удар попало одно из предприятий, в результате чего вспыхнули несколько пожаров.

Утром россияне атаковали дронами Одессу — в городе раздавались взрывы. По данным городской администрации, в результате попадания разрушен частный дом и возник пожар.

В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты выпустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 попаданий, при этом большинство воздушных целей были уничтожены силами ПВО.

Также в Харькове российский БпЛА попал в многоэтажку. В результате атаки пострадала 10-летняя девочка.