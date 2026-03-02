Відео
Головна Київ У Києві лунають гучні вибухи — деталі

У Києві лунають гучні вибухи — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 21:59
Вибухи в Києві 2 березня — що відомо
Робота ППО. Ілюстративне фото: 126 ОБр ТРО

У Києві пролунала серія гучних вибухів ввечері 2 березня. Російські окупанти атакували столицю та область безпілотниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка та повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Армія РФ атакувала Київ

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — звернувся до мешканців Віталій Кличко.

У Києві пролунали вибухи
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот з Telegram

За інформацією Повітряних сил, ворожий дрон зафіксували в районі Київського водосховища — він рухався у напрямку столиці.

У Києві пролунали вибухи 2 березня
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Удари РФ по Україні 2 березня

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили масовану атаку дронами по Кривому Рогу. Під удар потрапило одне з підприємств, унаслідок чого спалахнули кілька пожеж.

Вранці росіяни атакували дронами Одесу — у місті лунали вибухи. За даними міської адміністрації, внаслідок влучання зруйновано приватний будинок і виникла пожежа.

У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти випустили по Україні понад 90 ударних безпілотників. Зафіксовано близько 19 влучань, водночас більшість повітряних цілей були знищені силами ППО.

Також у Харкові російський БпЛА влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждала 10-річна дівчинка.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
