Люди укрываются в киевском метро во время атаки РФ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве были слышны звуки взрывов — прямо сейчас, в ночь на 20 ноября. Российские оккупанты в очередной раз нанесли баллистический удар по столице. Информация о последствиях пока отсутствует.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Сообщение о движении ракет. Фото: скриншот из Telegram

Звуки взрывов в Киеве 20 ноября

Воздушную тревогу красного уровня в Киеве и еще ряде областей объявили в 01:20. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Мониторинговые каналы уточняли, что запуск был произведен из Брянской области. В то же время стало известно о движении ракет в направлении столицы. Через минуту ВС сообщили о повторных запусках.

Уже в 01:22 в городе раздались очень громкие взрывы. Пока о последствиях ничего не известно.

В 01:27 защитники неба добавили, что реактивные БПЛА России летят над Киевской областью, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из приложения

Как сообщали Новини.LIVE, в четверг, 19 ноября, в результате российской атаки беспилотников на Киев повреждения получили Владимирский собор и здание посольства Австрии, расположенное напротив храма. В соборе выбило несколько окон, а в дипломатическом учреждении, помимо разбитого стекла, поврежден фасад здания.

Также Новини.LIVE сообщали, что в среду, 18 ноября, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в результате атаки Вооружённых сил Российской Федерации пострадали четыре человека, среди которых есть ребёнок. Атака вражеского беспилотника привела к разрушению жилых домов и пожарам.