Люди ховаються в метро у Києві під час атаки РФ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві було чути звуки вибухів, прямо зараз, в ніч проти 20 листопада. Російські окупанти вчергове завдади балістичного удару по столиці. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Повідомлення про рух ракет. Фото: скриншот із Telegram

Звуки вибухів у Києві 20 листопада

Повітряну тривогу червоного рівня в Києві та ще низці областей оголосили о 01:20. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики. Моніторингові канали уточнювали, що пуск був з Брянської області. В той же час стало відомо про рух ракет у напрямку столиці. За хвилину ПС сповістили про повторні виходи.

Вже о 01:22 у місті пролунали дуже гучні вибухи. Наразі про наслідки нічого не відомо.

О 01:27 захисники неба додали, що реактивні БпЛА Росії летять на Київщині, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот з додатку

ОНОВЛЕНО 02:03: О 02:01 у столиці пролунали повторні вибухи. Близько 01:58 Повітряні сили повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку Києва.

Як повідомляли Новини.LIVE, у четвер, 19 листопада, внаслідок російської атаки безпілотників на Київ пошкоджень зазнали Володимирський собор і будівля посольства Австрії, розташована навпроти храму. У соборі вибило кілька вікон, а в дипломатичній установі, крім розбитого скла, пошкоджено фасад будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що у середу, 18 листопада, у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області внаслідок атаки Збройних сил Російської Федерації травмувалися четверо людей, серед яких є дитина. Атака ворожого безпілотника спричинила руйнування житлових будинків і пожежі.