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Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы, РФ ударила баллистикой

В Киеве прогремели мощные взрывы, РФ ударила баллистикой

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 03:14
Взрывы в Киеве 27 августа в результате ударов баллистическими ракетами
Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве только что, в ночь на 27 августа, прогремели взрывы. Россияне в очередной раз нанесли по столице удары баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 27 августа

Отметим, что примерно в 02:24 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения дронов, после чего сигнал прозвучал в большинстве областей Украины. Причиной распространения сигнала стала угроза применения баллистических ракет.

Уже в 03:02 Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск баллистической ракеты по Киеву, после чего последовал еще один запуск. Примерно через несколько минут в столице раздалась очень громкая серия взрывов.

Обновлено в 03:28

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Где объявили тревогу

По состоянию на 03:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Київ під ударом балістики 27 серпня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, перед ударами по Киеву россияне нанесли удары баллистическими ракетами по Днепру, Кривому Рогу, Полтаве, Кременчугу, Запорожью и Одессе. По крайней мере, во всех этих городах раздавались взрывы.

Также мы писали, что, по словам эксперта по комплексной безопасности Руслана Болгова, защититься от прямого ракетного удара можно в бомбоубежищах и глубоких станциях метро.

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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