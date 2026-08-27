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Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи, РФ вдарила балістикою

У Києві пролунали потужні вибухи, РФ вдарила балістикою

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 03:14
Вибухи у Києві 27 серпня через удари балістикою
Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 серпня. Росіяни вчергове завдали по столиці удари балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 27 серпня

Зауважимо, що приблизно о 02:24 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування дронів, після чого сигнал пролунав у більшості областей України. Причиною поширення сигналу стала загроза застосування балістики.

Вже о 03:02 Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуск балістичної ракети на Київ, після чого був ще один пуск. Приблизно через кілька хвилин у столиці пролунала дуже гучна серія вибухів.

Оновлено о 03:28

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Де оголосили тривогу

Станом на 03:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Київ під ударом балістики 27 серпня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, що перед ударами по Києву, росіяни завдали ударів балістикою по Дніпру, Кривому Рогу, Полтаві, Кременчуку, Запоріжжю та Одесі. Принаймні в усіх цих містах лунали вибухи.

Також ми писали, що за словами експерта із комплексної безпеки Руслана Болгова, захиститися від прямого ракетного удару балістикою можна в бомбосховищі та глибоких станціях метро.

Київ вибух обстріли війна в Україні балістична атака
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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